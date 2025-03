Lettera43.it - Meloni alla Camera: «Il Manifesto di Ventotene non è la mia Europa»: protestano le opposizioni

Dopo che martedì il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sugli impegni del governo al Consiglio europeo, questa mattina è in corsodei deputati la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgiain vista del voto dei leader Ue sul piano ReArm Europe. Nonostante il tema sia di grande rilevanza, tanto da aver creato divisioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni, i ministri della Lega sono stati assenti in Aula per la prima ora e mezzo. Su questo dettaglio la premier ha subito sottolineato: «La compattezza non è data dpresenza dei ministri in aula. Quando sono impegnati altrove, fanno bene a concentrarsi sul loro lavoro». Dopo le comunicazioni disono attese le dichiarazioni di voto con gli interventi dei leader Pd e M5S, Elly Schlein e Giuseppe Conte.