Quotidiano.net - Meloni alla Camera: il dibattito in diretta. Assenti i ministri leghisti

Roma, 19 marzo 2025 – Dopo l’intervento di ieri in Senato Giorgiaè oggiper il dibatto sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani. In Aula anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che al suo arrivo si è soffermato a parlare con il titolare della Difesa, Guido Crosetto. Presenti anche Nordio, Foti e Schillaci e Picetto Fratin, mentre sonoe il vicepremier Matteo Salvini, impegnato in alcuni incontri istituzionali a Bruxelles. Previsti 18 interventi da parte dei deputati. Ilsi è aperto con l'intervento di Luigi Marattin che ha posto l'accento sulla questione dei dazi. Isabella De Monte, per FI, ha sottolineato la necessità di "lavorare per una pace duratura anche con la deterr enza". Tra le citazioni Aldo Moro per Marattin e Alcide De Gasperi per De Monte.