Unlimitednews.it - Meloni alla Camera, “Da colloquio Trump-Putin primissimi spiragli”

ROMA (ITALPRESS) – “La compattezza del governo non è data dpresenza dei ministri in Aula, ho sempre detto che, quando sono impegnati in altre vicende, fanno bene a fare il loro lavoro. Credo sia più importante questo che fare compagnia a me, me la posso cavare da sola”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle repliche.Una seduta ad alta tensione dopo che il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle sue repliche ha letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene prendendone le distanze e affermando “questa non è la mia Europa”. Insorgono le opposizioni e il presidente, Lorenzo Fontana, sospende la seduta. Dopo pochi minuti, riprende la discussione che prevede le dichiarazioni di voto, ma continua la bagarre e la seduta viene nuovamente sospesa.