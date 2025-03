Meloni al Consiglio Ue, frenata su contro-dazi e dubbi sul “ReArm”

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – Giorgiaè arrivata oggi a Bruxelles, dove domani e venerdì parteciperà aleuropeo. La premier si presenta al summit dopo il doppio appuntamento in Parlamento che ha visto la maggioranza approvare – dopo giorni di tensioni – una risoluzione unitaria. Al di là delle assicurazioni di “compattezza”, sui temi al centro dell’agenda – in particolare sull’Ucraina e la difesa europea – non sono mancati da parte dei leghisti i distinguo, le assenze (più o meno strategiche) dei ministri e di Matteo Salvini, gli attacchi diretti a Ursula von der Leyen.ha camminato sul filo di un difficile equilibrio, mediando tra le diverse posizioni, evitando di entrare approfonditamente sui temi più divisivi, ribadendo ancora la linea di equidistanza tra Donald Trump e l’Europa.