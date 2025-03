Lapresse.it - Medioriente: Idf lancia operazione di terra a Gaza per corridoio Netzarim

Deir Al-Balah (Striscia di), 19 mar. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha annunciato di averto una “dilimitata” per riprendere parte deldi, nella Striscia di. La mossa sembra approfondire la rinnovata offensiva israeliana a, che ha mandato in frantumi il cessate il fuoco con Hamas iniziato a gennaio. Come parte del cessate il fuoco, Israele si era ritirato daldi, che aveva usato come zona militare e che divideva il nord didal sud.