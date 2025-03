Quotidiano.net - Mediobanca avverte Montepaschi: "Sull’Ops non deciderà la politica"

"I nostri soci scelgono per convenienza economica e non". Alberto Nagel risponde per l’ennesima volta picche all’Ops lanciata da(il cui azionista di maggioranza è il ministero dell’Economia) su, nonostante gli acquisti dei fondi continuino a far volare il titolo Mps a Piazza Affari. Gli investitori dunque, dopo un avvio timido, stanno sempre più metabolizzando il valore industriale di un matrimonio tra Siena e Piazzetta Cuccia. Tant’è che, solo nell’ultimo mese, Mps è salita del 22%, circostanza che le ha permesso di ridurre all’1,8% lo sconto dell’Ops rispetto ai corsi di Borsa di. Un rally che si trascina da diverse settimane, in concomitanza con il roadshow su varie piazze finanziarie europee e internazionali dell’ad Luigi Lovaglio. Ma questo non è servito a far cambiare idea a Nagel, che ieri a Londra – a margine della Morgan Stanley European Financials Conference 2025 – ha ribadito che l’operazione avrebbe "un impatto negativo su utile e dividendo per azione di Mps", e di non vedere sinergie, "ma al contrario delle dis-sinergie", aggiungendo che "in questi due mesi abbiamo raccolto molti elementi di discussione, li abbiamo elaborati con i manager e soprattutto con i clienti della banca, che sono contenti di continuare a lavorare con noi".