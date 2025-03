Perugiatoday.it - Medico insultato e picchiato, ma la condanna è sbagliata: processo da rifare in Corte d'appello

Leggi su Perugiatoday.it

to a sei mesi di reclusione per aver, minacciato e colpito un, ma la Cassazione annulla la sentenza e dispone un nuovo giudizio davanti allad’di Perugia.In un anno ci sono state 207 aggressioni a personale ospedaliero in Umbria, una ogni 36 ore. I dati.