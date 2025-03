Europa.today.it - Medico accusato di aver violentato 9 donne: "Slip abbassati, la puntura e i referti con le perdite vaginali"

La pm di Milano, Alessia Menegazzo, ha chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di carcere per ilche avrebbe abusato di nove giovani pazienti. Il processo con rito abbreviato per violenza sessuale aggravata si svolge davanti al giudice per l'udienza preliminare Luigi Iannelli.Le.