Ilnapolista.it - McTominay e Gilmour fanno coppia anche a Napoli, lì dovranno dimostrare che non sono in crisi (Daily Mail)

Ilsfrutta la sosta delle nazionale per analizzare il contributo di. Ovviamente il giudizio non può che essere positivo, ma manca ancora qualcosina. I due scozzesi, con il passaggio al 3-5-2finalmente riuniti.“La stagione delè a un bivio. Per gran parte del 2024/25, la squadra di Antonio Conte ha guidato la classifica in Serie A. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non cipiù, ilha ricominciato sotto la guida di Conte dopo un disastroso 10° posto l’anno scorso“.Il bivio è chiaro: o primo posto o secondo. Non civie di mezzo. “Prima Conte sottolineava che «la squadra sta facendo sembrare tutto normale quando non lo è». Ma ora che il traguardo si sta avvicinando, Conte ha cambiato idea”. Il pareggio per 1-1 con l’Inter “ha sollevato il morale, prima che quella vittoria per 2-1 sulla Fiorentina creasse una gloriosa opportunità“.