Mbappé si schiera al fianco dell'ex Juve Rabiot: «È molto colpito da quanto successo! Non capisco perché si parli di questo»

di RedazionentusNews24, fuoriclasse del Real Madrid e della Francia, ha parlato del caso che ha visto coinvolto Adrien, la cui famiglia è stata insultataGli insulti a sfondo famigliare, occorsi ad Adrien, hanno mobilitato anche Kylian. Ecco cos’ha detto il fuoriclasse del Real Madrid in merito a questa vicenda che hal’exnella conferenza stampa di vigilia della sfida tra Croazia e Francia, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Nations League.PAROLE – «Ho parlato con Adriened è, questa situazione non è per niente facile. Poche persone sanno cosa si prova, va oltre il PSGla stessa cosa è successa con Bradley Barcola a Lione. Nonsidi famiglie, è una brutta abitudine. Parlare della madre, del padre.