Mbappé | Rabiot è scosso per lo striscione Se un giornalista scrive un brutto articolo io non me la prendo con sua figlia

Kylian, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Croazia. Le sue parole riproposta da Rmc Sport.Leggi anche: Luis Enrique aveva detto che senzail Psg avrebbe fatto meglio: aveva ragione (As): «Gli insulti razzisti a Fofana? È patetico, stiamo girando in tondo»sul suo grande ritorno in nazionale«È fantastico essere di nuovo con il gruppo. La maggior parte dei compagni di squadra che sono qui li conosco, parliamo quasi tutto il tempo. Vado in vacanza con alcuni di loro. È bello essere qui. La situazione potrebbe non essere stata chiara alle persone esterne, ma è sempre stata chiara internamente».sul suo futuro nella nazionale francese e sul Mondiale 2026:«Come ho detto, i miei pensieri sono rivolti alla Coppa del Mondo del 2026.