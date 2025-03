Lanazione.it - Maxi buco nella sanità umbra, la giunta regionale: “Escludiamo il commissariamento”

Perugia, 19 marzo 2025 – Laseduta del 19 marzo, ha preso atto della situazione finanziaria e del bilancio dell’Ente, alla luce dei conti dellaverificati da una società internazionale di revisione contabile. “La presidente Stefania Proietti e gli assessori hanno iniziato a esaminare vari scenari anche in considerazione dei pesanti tagli del governo per il prossimo triennio pari a 40 milioni di euro. E’ di sicuro intenzione dellasventare l’ipotesi deldella(sarebbe la prima voltastoria della regione) che porterebbe a conseguenze inevitabili come l’innalzamento automatico delle aliquote al massimo per tutte le fasce di reddito, il superticket sanitario, il taglio dei servizi, il blocco del turn over del personale sanitario”, scrive l’Ente in una nota.