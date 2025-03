Oasport.it - Mattia Bellucci saluta subito Miami. Sconfitta in due set contro Tseng

Si fermail cammino dinel Masters 1000 di. Il tennista lombardo è stato sconfitto in due set da Chun Hsin, numero 115 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. Dopo la semifinale raggiunta a Rotterdam,non è più riuscito a mantenersi vicino a quel livello, con una serie di sconfitte al primo turno nei tornei successivi.Una partita che ha vistocommettere addirittura 43 errori non forzati rispetto ai soli 17 dell’avversario. Stesso numero di vincenti per entrambi i tennisti (17) e non sono bastati nemmeno sette ace a, che ha ottenuto l’80% di punti con la prima.Inizio di partita in cui si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva anche abbastanza agevolmente sul 4-4, conche si procura la prima palla break nel match nel nono gioco.