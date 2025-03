Iltempo.it - Mattarella al Papa: "Italia riconoscente, auguri di pronto ristabilimento"

Negli ultimi bollettini diramati dalla sala stampa della Santa Sede la parola "miglioramento" appare perlopiù con costanza. Il Pontefice continua infatti le sue terapie e, al decimo piano del Policlinico Gemelli, la sua giornata trascorre tra preghiera, un po' di lavoro e cure. Il suo quadro clinico rimane stabile seppur "complesso". Ed è proprio a Bergoglio, che ha da poco superato i suoi 12 anni di Pontificato, che il Presidente della Repubblica Sergioha voluto inviare un messaggio ricco di affetto e di riconoscenza. "Santità, è con sentimenti di particolare, affettuosa vicinanza che mi dirigo a lei per porgerle i migliorinella lieta ricorrenza del solenne inizio del Pontificato. Insieme a me il popolono le èper questi dodici anni nei quali ha offerto la più autentica testimonianza dei valori evangelici, in un servizio costante non soltanto alla Chiesa cattolica ma all'Umanità tutta", ha dichiarato il Capo dello Stato.