Masters 1000 Miami | storico Cinà debutto Atp con vittoria a 17 anni

Leggi su Sportface.it

Federiconella storia del tennis italiano. Il giovane tennista siciliano conquista la primaAtp alnel circuito maggiore nel primo turno deldi. Il classe 2007 di Palermo piega in due tie-break il numero 67 del mondo Francisco Comesana dopo quasi due ore di gioco. Partita ad alta intensità con più di un accenno di crampi nel secondo set per, che avrebbe potuto anche chiudere 7-6 6-2, ma è stato trascinato fino al tie-break dal tennista argentino. Comesana, anche lui all’esordio in un, che si è poi reso protagonista in due tie-break sciagurato con cinque errori gratuiti e un doppio fallo. Grandissima maturità tennistica, e non, dimostrata da, che è stato più solido del sudamericano non solo nell’arco di tutto il match, ma anche nei punti più importanti dell’incontro sia nel primo che nel secondo set.