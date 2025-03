Masters 1000 Miami programma mercoledì 19 marzo | si parte con due azzurri in campo Bellucci e Cinà

Leggi su Sportface.it

Si alza il sipario suldianche per quanto riguarda il tabellone maschile. Dopo lanza di ieri al femminile, quest’oggi saranno protagonisti anche gli uomini, e ci sono subito duein. Si tratta di Mattiae dell’esordiente Federico: il primo affronterà il taiwanese Chun Hsin Tseng, mentre il primo match a livello Atp del 17enne palermitano lo vedrà di fronte all’argentino Francisco Comesana., numero 72 Atp, vuole tornare al successo che gli manca da quattro partite, da quando raggiunse la semifinale nell’Atp di Rotterdam battendo Medvedev e Tsitsipas.invece spera di godersi questa nuova esperienza, reduce dalla prima finale Challenger in carriera dei giorni scorsi a Creta.Spicca anche il ritorno indi Nick Kyrgios, che non vince un set a livello Atp dal 6 ottobre 2022.