Ilfattoquotidiano.it - “Massimizzare l’efficienza bellica nei periodi di pace per preparare inevitabili guerre”: così il Manifesto di Ventotene parla dell’Ue di oggi

A Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia ildinon piace. Dice, la presidente del Consiglio, perché teorizza una rivoluzione “socialista” per l’Europa che uscirà in macerie dalla seconda guerra mondiale. Ma, a parte l’estrema semplificazione a fini politici di un testo estremamente complesso, forse non è solo per questo. Il documento, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi mentre erano al confino sull’isola tirrenica, traccia un impietoso identikit del regime fascista di cui FdI e la fiamma che arde nel suo simbolo sono i dichiarati eredi politici, descrivendo la parabola dello stato nazionale trasformatosi in uno stato totalitario nel quale “nuovi dogmi (.) si stanno accampando in tutte le scienze. Quantunque nessuno sappia che cosa sia una razza (.), si esige dai fisiologi di credere di mostrare e convincere che si appartiene ad una razza eletta, solo perché l’imperialismo ha bisogno di questo mito per esaltare nelle masse l’odio e l’orgoglio“; “i più evidenti concetti della scienza economica debbono essere considerati anatema per presentare la politica autarchica“; “gli uomini non sono più considerati cittadini liberi” ma “sono servitori dello stato che stabilisce quali debbono essere i loro fini”.