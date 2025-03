Ilgiorno.it - Massaggio cardiaco, manovra di Heimlich e defibrillatore: corsi salvavita in tutte le scuole lombarde

Insegnare le tecniche di primo soccorso sin dai primi anni di scuola. È quanto prevede un progetto contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, di concerto con l'assessore all'Istruzione, Simona Tironi, per la promozione della cultura della sicurezza nelle. Il progetto, realizzato in collaborazione Areu e con il supporto delle associazioni sul territorio, mira a fornire agli studenti conoscenze pratiche fondamentali per affrontare situazioni di emergenza. Il programma prevede l'insegnamento di manovrecome la rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso dele la disostruzione delle vie aeree. Attraverso performativi mirati, il progetto coinvolgerà ledell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, contribuendo non solo alla crescita culturale e personale degli studenti, ma anche all'incremento della capacità di risposta in caso di emergenze mediche da parte di studenti e personale scolastico.