Massacri o no prosegue il sostegno Ue alla Siria di Al-Jolani | ecco 25 miliardi di aiuti

In occasione della conferenza annuale sullaorganizzata dall’Unione europea a partire dal 2017, lunedì 17 marzo è stato ricevuto a Bruxelles il ministro degli esterino Asaad al-Shibani, membro del Governo di transizione capeggiato da Al-Sharaa/Al-che governa il Paese dcaduta di Bashar Al-Assad nel dicembre scorso. Al suo ritorno in, Al-Shibani ha potuto contare su solide garanzie che attireranno nelle casse di Damasco complessivamente 5,8di euro di nuovieconomici per ilripresa del Paese.Si tratta della prima conferenza di questo genere da quando è avvenuto lo storico cambio di potere a Damasco, una riflessione sugliesteri e la situazione economica dellaa pochi giorni dagli scontri che hanno visto morire più di un migliaio di civili alawiti per mano delle forze di sicurezza di Damasco, che hanno dichiarato di aver agito in risposta a una serie di imboscate tese da alcune cellule appartenenti a truppe pro-Assad rimaste attive nella zona costiera.