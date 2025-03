Juventusnews24.com - Masini dopo Fiorentina Juve: «Quando si battono 3-0 i bianconeri si gode sempre. Coreografia? Un’espressione che sento dire da quando sono piccolo…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni del cantantela vittoria della Viola contro iIl cantante Marcoha parlato a RTV38la vittoria dellacontro la.PAROLE – «Se sto ancorando? Difficile non farlo.si vince 3-0 contro lasi. Adesso però voglio vedere capire come si comporterà la squadra, chesarà».– «Per me lo spirito fiorentino non è mai condannabile a meno che non si facciano accuse mirate o si cada nel volgarissimo.chedapiccolo e, quindi, figuriamoci se posso impressionarmi nel leggerla. Magari qualcuno è più sensibile. Iopiù abituato. Spessostato preso di mira per qualcosa che ho detto o che ho cantato.