Martina Franca. Scoperta autofficina abusiva: la Polizia di Stato denuncia il titolare

Tarantini Time QuotidianoLadihato ildi un’perché ritenuto presunto responsabile dei reati in materia ambientale.Il personale della SezioneStradale di Taranto, con la collaborazione del Nucleo di Vigilanza Ambientale di Taranto, nell’ambito dei controlli periodici finalizzati a contrastare il fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi ed al monitoraggio delle attività dedite alla custodia dei veicoli sprovviste delle prescritte autorizzazioni previste per legge, ha individuato un locale adibito ad officina meccanica e centro di revisioni auto nel Comune di.Nel corso degli accertamenti sono state rilevate numerose violazioni di natura ambientale: all’interno di un deposito erano presenti pezzi di ricambio ed altre attrezzature e numerose batterie auto accatastate direttamente sul pavimento, in commistione con altri materiali/rifiuti stoccati alla rinfusa anziché in appositi contenitori.