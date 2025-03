Inter-news.it - Marotta padre di quest’Inter: portatore sano di mentalità vincente!

è figlia di Giuseppe, che l’ha ideata, sviluppata e assistita negli anni fino a farla tornare grande. Auguri Presidente, perché sei come un papà.COME UN PAPÀ – L’ha creata, educata, motivata e, soprattutto, le ha garantito un futuro prospero: come unfa con i suoi figli, così Giuseppeha provveduto per l’Inter. Nel giorno della festa del papà, un pensiero non può non essere rivolto all’attuale presidente del club nerazzurro. Il suo arrivo all’interno della società di Viale della Liberazione, nel ruolo di Amministratore Delegato, ha portato una carica e un modellodei quali la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a beneficiare nel tempo. Le parole e i piccoli gesti di, pizzicati di volta in volta dalle telecamere, raccontano il continuo sostegno di una figura fondamentale nel percorso di crescita dell’Inter.