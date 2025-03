Marotta | Con Inzaghi presupposti per continuare a lungo assieme Triplete? Siamo ambiziosi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter si prepara ad affrontare un aprile cruciale, con un fitto calendario tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. I nerazzurri, reduci dal successo contro l’Atalanta, arrivano a questo snodo stagionale con grande fiducia.“È certamente un momento felice – ha dichiarato Beppea Sky – ma lo affrontiamo con sano realismo.protagonisti in tutte le competizioni e vogliamo restarlo. L’ambiente è positivo e ci permette di prepararci al meglio”.Inevitabile il richiamo mediatico al, ma il presidente interista preferisce mantenere i piedi per terra: “Non ne parlo, ma. Puntiamo al massimo senza arroganza. Se qualcuno farà meglio di noi, gli faremo i complimenti”.Tra i protagonisti di questa crescita c’è sicuramente Simone, il cui rinnovo contrattuale è un tema caldo: “Di solito affrontiamo questi discorsi a bocce ferme, ma ci sono tutti iperinsieme.