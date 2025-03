Internews24.com - Marotta, attimi di fuoco nel finale di Atalanta Inter: ecco cos’è successo in tribuna, l’urlo del Presidente e Ausilio…

di Redazione, ilha vissutodineldiina Bergamo, super siparietto con Ausilio.L’importanza di, gara andata in scena lo scorso weekend e che ha visto la squadra allenata da Simone Inzaghi prevalere sull’avversario bergamasco per due reti a zero, la conosciamo tutti. Il Napoli (dell’ex nerazzurro) Antonio Conte d’altronde aveva appena pareggiato nella sfida delle 12.30 contro il Venezia, dunque l’opportunità per guadagnare punti preziosi in vetta al campionato per Lauatro Martinez e i suoi compagni era troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Peraltro contro l’altra (oltre la formazione partenopea) potenziale avversaria diretta nella lotta al titolo. Lo sapeva benissimo lo stessodell’Beppee lo testimoniano i suoi ‘ultimi’ minuti finali dell’incontro.