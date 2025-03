Lapresse.it - Mario Paciolla, sit-in al tribunale di Roma. La madre: “Mai creduto all‘ipotesi suicidio”

Una manifestazione davanti aldiper chiedere verità e giustizia per, il cooperante Onu trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020 in circostanze non del tutto chiarite. Occasione dell’iniziativa organizzata in Piazzale Clodio è l’udienza in cui il giudice valuterà l’archiviazione delle indagini, eventualità a cui la famigliasi è opposta. “Noi non ci stiamo” spiega laAnna Motta in piazza con il marito e padre diPino: “Molti elementi dicono cheè stato ucciso. Ad esempioacquista un biglietto il 14 sera proprio per rientrare a Napoli. Noi ribadiamo che non abbiamo maichesi fosse suicidato.amava la vita, una persona che si reca dall’altra parte del mondo per aiutare gli altri non penso senta l’esigenza di togliersi la vita a poche ore dalla partenza”.