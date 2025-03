Ilfattoquotidiano.it - Mario Paciolla, il gip si riserva di decidere sull’archiviazione. I genitori: “Nostro figlio è stato ucciso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scioglierà lasolo nelle prossime settimane il gip di Roma, che si èto diin merito alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per l’indagine relativa a, rinvenuto cadavere in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Il giornalista e cooperante napoletano ètrovato impiccato con un lenzuolo, nella sua casa a San Vicente del Caguán, dove si trovava da circa due anni come osservatore per la verifica del corretto svolgimento degli accordi di pace tra il governo e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc). A opporsi all’archiviazione sono iAnna e Pino, assistiti dall’avvocatessa Alessandra Ballerini (che segue anche i casi di Regeni e Trentini), che è convinta che il cooperante sia