Lanazione.it - Marina finalmente alza la diga. Arrivata la nave con i massi attesi: "Questo è il primo dei quattro lotti"

"Questa è la seconda fase del nostro intervento sulle dighe a difesa dell’abitato didi Pisa. La prima la eseguimmo l’anno scorso con un intervento di somma urgenza da 1,4 milioni di euro con il quale ponemmo le condizioni di ripristino dopo i danni della mareggiata del novembre 2023". Lo ha detto ieri il presidente della Regione Toscana adi Pisa mentre lascaricava in mare iciclopici che ricomporranno la cella 4 dellasoffolta davanti alle spiagge di ghiaia. "In quell’occasione - ha aggiunto Giani - promettemmo di intervenire in modo strutturale. Il lavoro complessivo costa circa 10 milioni di euro ed è suddiviso in. Eè ilper un costo di poco più di 2,5 milioni di euro che ci consente di posizionare in mare quelli che in gergo chiamiamociclopici, ovvero molto grandi provenienti dalla cava di Campiglia".