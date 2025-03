Ilfattoquotidiano.it - “Maria Teresa Ruta ha fatto l’amore 14 volte in un giorno con Roberto Zapulla, ma con me ha un record meraviglioso”: la confessione hot di Amedeo Goria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, in una recente intervista a Nuovo Tv, ha rivelato: “è la donna più importante”. Ma siamo proprio sicuri cheZappulla, l’attuale marito della, l’abbia presa bene? Le parole disuonano come un déjà vu, riportandoci a quando affermò: “Sono ancora single, ma sogno di incontrare la mia donna ideale. Come dovrebbe essere? Come la mia ex moglie”.aveva risposto così all’ex: “Non sono certo affermazioni che fanno bene al mio uomo”.Sempre a Nuovo Tv,ha trovato l’occasione per rispondere all’ex moglie, dicendo: “Credo cheesageri per compiacere: lui non deve assolutamente essere geloso di me. Quandoera nella Casa del Gf ha speso belle parole nei miei confronti, anche perché sono il padre dei suoi figli, che stanno crescendo bene anche grazie a una sorta di genetica”.