Mare e cantieri soffia la protesta | Non sappiamo come organizzarci

Sarzana, 19 marzo 2025 – A un mese dalla Pasqua, che aprirà le porte a una serie di ponti e festività da poter trascorrere ale, si spera, alla bella stagione, Marinella è disseminata di. Oltre ai lavori che appaiono fermi che insistono sull’ex colonia Olivetti - che difficilmente diventerà un resort di lusso per l’estate 2025era stato annunciato dal Gruppo Bulgarella in sede di avvio del cantiere - , sono diversi gli interventi in corso nella frazione marina di Sarzana. A quelli che insistono nell’area esterna della scuola elementare e che ne rendono di fatto il giardino inutilizzabile ci sono quelli che riguardano la riqualificazione della passeggiata sulla litoranea. Ma a spaventare i titolari di stabilimenti balneari e di attività è soprattutto la situazione che riguarda viale Kennedy, praticamente accessibile solo ai pedoni e da cui per il momento, sono spariti anche i parcheggi.