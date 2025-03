Biccy.it - Marco Poggi, il fratello di Chiara: “Io e Andrea Sempio siamo amici”

Leggi su Biccy.it

Il caso Garlasco è stato riaperto eè finito nuovamente sotto indagine. Amico d’infanzia didisi è sempre dito estraneo ai fatti e i tre gradi di giudizio che hanno portato Alberto Stasi in carcere con l’accusa di omicidio sembravano confermare la sua innocenza.Le nuove indagini dei pubblici ministeri di Pavia hanno però aperto un nuovo capitolo sul delitto di Garlasco eha ricevuto un avviso di garanzia per il reato di omicidio in concorso con persone non identificate o con Alberto Stasi. È stato così costretto dai magistrati a fornire un campione del suo DNA per scoprire se matcha con quello trovato sotto le unghie di.Il caso Garlasco spiegato in breve, Le Iene trovano un testimone #LeIene https://t.co/UT6FjmRv5U— BICCY.