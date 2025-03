Ilrestodelcarlino.it - Marco Biagi, 23 anni dopo l’omicidio delle Br a Bologna. Il figlio Lorenzo: “La sua eredità è ancora viva”

, 19 marzo 2025 –si stringe attorno auna volta. Nel giorno del 23esimoversario dalla sua scomparsa, il Comune ricorda il giuslavorista deponendo una corona di fiori in suo onore. “Un rito solenne della nostra città a cui siamo contenti di partecipare per mantenere vivo il ricordo", apre la vicesindaca Emily Clancy. Poco prima di Palazzo d’Accursio, invece, sono stati Michele Bulgarelli (Cgil), Marino Mazzini (Cisl Area metropolitana bolognese) e Manuel Michelacci (Uil Emilia Romagna) a rendere omaggio a. Anche ilha preso la parola: “La sua. Tante leggi sul lavoro adesso hanno ripreso quella di mio padre. Un momento doloroso ma anche di ricordo di un servitore dello Stato a cui, però, non è stata concessa la scorta nel momento del bisogno”.