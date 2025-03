Liberoquotidiano.it - "Marcell, velocita italiano" e lei risponde così: caos a L'Eredità, Nadia travolta dagli insulti per questa parola | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Pioggia di critiche contro, concorrente de L'nella puntata in onda mercoledì 19 marzo. Su Rai 1 la donna ha infatti sbagliato una domanda che ai telespettatori sembrava scontata. Letto da Marco Liorni, il quesito era il seguente: ", velocista". La risposta? Jacobs ovviamente. Ma ecco chesi è resa protagonista di uno scivolone dai ben pochi precedenti. Tanto da scatenare gli utenti di X. "Jacobi il figlio dell'attore Derek Jacobi?", "Jacob acca", "L'unicoad aver vinto l'oro dei 100 metri all'olimpiade e non lo conosce boh.dove vive sta gente? Su marte?", "Jacob acca", "Non si può sentireche non conosce Jacobs", "Non ci credo, Jacobi". E ancora: "Ma in che mondo vive? Jacobf". Insomma, uno scivolone difficile da perdonare.