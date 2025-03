Liberoquotidiano.it - "Marc Marquez è il demonio, ecco cosa gli accadrà": Giacomo Agostini-choc sullo spagnolo

"Dal punto di vista mentale è un. Però a me sembra che a fare la differenza, alla fine, sia solo la pista. I risultati. È un fuoriclasse. E non capisco perché ci sia così tanto odio nei suoi confronti. Le critiche, le polemiche: ha litigato con Rossi? Ma quelle sono questioni personali, devono restare lontano dai circuiti".Agonisti non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti di. Anche se il pilotadovesse un giorno superare il suo primato dei 15 titoli. "Non gli auguro certo di riuscirsi - ha spiegato -. Nel malaugurato caso dovesse farcela, un giorno, non sarò per niente contento. Ma gli farò i complimenti. Se lo merita". In un'intervista rilasciata a Repubblica,ha parlato del pilota, sottolineato come sia pronto per portare a casa altre vittorie prestigiose.