Mappe letterarie

La realtà, si sa, non è più quella di una volta, innanzitutto perché ce ne sono più d’una e spesso in conflitto tra loro. Perché se molte sono spiegabili altre risultano insensate e improbabili, lasciando però la sensazione che la loro plausibilità sia solo questione di tempo. L’una poi spesso nega l’altra, ma quasi mai la esaurisce, lasciando sempre più realtà possibili in campo. Un tempo si diceva che i dati avrebbero spiegato tutto, poi si è visto durante i giorni della pandemia come l’uso stesso dei dati potesse invece mutare la/le realtà anche falsificandole al punto che potrebbe sembrare più sensato basarsi sulle impressioni e le sensazioni di un momento. E da questo punto di vista i classici della letteratura, definizione tutt’altro che classica, ma modernissima, sono da sempre una bussola efficace per rivelare la natura più profonda del proprio rapporto con il mondo.