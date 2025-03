Ilgiorno.it - Mantide di Parabiago, il barista Massimo Ferretti torna a casa: “Voglio lavorare e lasciarmi tutto alle spalle”

, 19 marzo 2025 – Dopo mesi dietro le sbarre,ha lasciato il carcere di Busto Arsizio ed èto aagli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. "È stato felice di riabbracciare i suoi figli, ora vuole ricostruire la sua vita", ha dichiarato il suo avvocato, Debora Piazza.è uno degli imputati nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, il parabiaghese travolto e ucciso mentre rinva in bicicletta, il 9 agosto dell’anno scorso. Un delitto che, secondo l’accusa, sarebbe stato orchestrato dalla compagna Adilma Pereira Carneiro, con la complicità di altri sette imputati. Nell’ultima udienza,ha sconvolto l’aula con una confessione dettagliata: gli incontri nel suo bar in cui veniva pianificato l’agguato, le informazioni fornite sulla vittima, il sopralluogo nel punto scelto per l’omicidio e il ruolo del santone Antonio De Simone, detto Tony, che alimentava il fanatismo esoterico di Adilma.