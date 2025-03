Sport.quotidiano.net - Manresa-Unahotels finisce 96-90: Reggio perde ma salva la differenza canestri

Emilia, 18 marzo 2025 – Missione quasi compiuta. L’cade sul parquet del Baxi, malae diventa padrona del suo destino in chiave qualificazione ai Quarti di Finale di Fiba Champions League. La truppa di Priftis gioca un match di grande solidità, trovando diversi protagonisti, alcuni anche inaspettati, ma soprattutto riuscendo a non disunirsi nel momento più complesso del confronto, quando il Baxi tocca il +11, ha in mano l’inerzia della gara e pare godere dell’energia necessaria per dare l’ultima spallata. In quel frangente inveceserra i ranghi, lotta con furore, e trova le giocate giuste, in attacco e in difesa, per uscire dalle corde e, alla fine dei conti, uscire a testa alta dal campo catalano e con un disavanzo di sole sei lunghezze, contro il +15 dell’andata.