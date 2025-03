Bolognatoday.it - Manovra Regione, ridimensionato l'incremento Irpef e nessun intervento sui ticket farmaceutici per gli esenti

Oltre mezzo miliardo al Fondo regionale per la non autosufficienza (+84 milioni già quest’anno rispetto al previsionale 2024), fra i più alti in Italia, raddoppiate le risorse per la manutenzione e il contrasto al dissesto idrogeologico. Sono 68,5 milioni di euro quelli chiesti dal Governo per.