Manna avvisa | Ci sono ancora nove partite da giocare

di Redazione, il direttore sportivo del Napoli, intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli, ha parlato anche della lotta scudetto e dell’InterGiovanni, il direttore sportivo del Napoli, ha parlato della lotta per il titolo durante un’intervista avvenuta in concomitanza con il Trofeo Maestrelli. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da TMW. LE PAROLE DI– «Penso che sia un campionato avvincente, cida. Abbiamo costruito un percorso virtuoso e ci stiamo meritando di giocarci questa chance fino alla fine. L’Inter è una squadra molto forte, quindi vediamo. Quando sei lì, poi vuoi arrivare in fondo. Abbiamo comunque fatto qualcosa di importante e dobbiamo rimanere concentrati. Scudetto ? Lo abbiamo visto come un sogno, ma poi l’abbiamo vissuto.