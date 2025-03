Lettera43.it - Manifesto di Ventotene: cos’è, chi l’ha scritto e contenuto del documento

Leggi su Lettera43.it

Continua a tenere banco, tra le proteste dei partiti d’opposizione, quanto accaduto alla Camera nella parte finale del discorso di Giorgia Meloni. La premier ha citato alcuni passaggi deldi, sottolineando frasi come: «La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista» e «la proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso». Ha concluso affermando: «Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia». ?L’intervento ha scatenato la protesta delle opposizioni, in particolare del Pd. Per capire il motivo, bisogna risalire alle origini dele conoscerne contenuti e obiettivi. In diretta dalla Camera dei Deputati, il mio intervento di replica in seguito alla discussione in Aula. https://t.