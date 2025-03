Thesocialpost.it - Maneskin, reunion a Roma senza Damiano: cosa succede nella band?

Leggi su Thesocialpost.it

tornano a far parlare di sé. Victoria, Ethan e Thomas si sono ritrovati aper un pranzo sul litoraleno. Il settimanale Chi li ha paparazzati in compagnia delle rispettive fidanzate. Un’asperò non è passata inosservata:David.Leggi anche: Sanremo,: dalla conquista del mondo alla separazione sul palcoIl grande assenteIl frontman dellanon era presente allasi trova attualmente negli Stati Uniti, dove vive con la fidanzata Dove Cameron e porta avanti il suo progetto da solista. Il cantante ha infatti lanciato il suo ultimo singolo, “Next summer”, lo scorso 28 febbraio.Un “Erasmus” per la, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha spiegato il destino della: “Non ci siamo sciolti, stiamo solo facendo un Erasmus”.