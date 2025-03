Dilei.it - Maneskin di nuovo insieme, reunion a Fregene: ma Damiano David non c’è

Leggi su Dilei.it

di. O quasi. Galeotto è stato un pranzo al mare, a, al quale hanno partecipato Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Con i tre le rispettive fidanzate. Ma spicca un’assenza importante, quella del cantante, che ormai vive in pianta stabile negli Stati Uniti con l’attrice ed ex stellina Disney Dove Cameron.Ia pranzoma senzasi sono concessi una pausa dagli impegni per un pranzo al mare in allegria. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio intenti a godersi una giornata di relax sul litorale della Capitale, in compagnia delle rispettive fidanzate.Tra risate e calici di bianco, la band ha dimostrato di essere ancora legata da un forte rapporto di amicizia, nonostante la separazione (momentanea) delle rispettive strade.