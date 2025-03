Iodonna.it - «Mandami un video in cui giochi da sola». Detto, fatto

Leggi su Iodonna.it

Michelle Hunziker torna a divertire i suoi fan con un’esilarante gag su Instagram. La showgirl svizzera, sempre apprezzata per il suo spirito ironico e la sua capacità di trasformare situazioni quotidiane in momenti di leggerezza, ha pubblicato unche ha immediatamente scatenato migliaia di reazioni. Un doppio senso diventa occasione per un momento di autoironia.. Michelle Hunziker, la carriera e gli amori della showgirl guarda le foto Michelle Hunziker e la gag del solitario: quando il messaggio sexy diventa comicoNel, Michelle Hunziker riceve un messaggio ambiguo da un presunto fidanzato che le scrive: «Dai,unin cuiun po’ da».