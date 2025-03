Ilrestodelcarlino.it - Mancata riscossione della Tari. Assoluzione per Silenzi e Corvatta

Con sentenza definitiva, Tommasoe Giulioassolti dalla Corte dei Conti (seconda sezione giurisdizionale d’appello) sul procedimento aperto da una denuncia anonima sollevata nella campagna elettorale del 2017, concandidato sindaco contro Fabrizio Ciarapica, poi eletto, in merito al presunto danno erariale derivato dalladi circa 400 mila euro didovuta al Comune dall’Asur per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri dal 2006 al 2011. I due, ai tempi sindaco e vicesindaco, erano già stati assolti in primo grado. Nella vicenda si contano anche lettere anonime inviate alla magistratura, che li tiravano in ballo insieme a dipendenti comunali e dipendenti Civita.s (società comunale che gestisce i tributi). Nel verdetto di primo grado l’unica condanna (rifusione di 200 mila euro) fu per l’allora presidente Civita.