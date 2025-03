Ilgiornaledigitale.it - Manamauri Energy by Ebimotors alla 12 ore del Mugello

Dopo le proficue trasferte in Medioriente, torna in Europa la coloratissima Porsche 911 GT3 R diby. L’auto, dotata del numero 95, sarà al via della Michelin 12 ore del, gara che si disputerà nelle giornate di sabato e domenica 22 e 23 marzo.Al volante della vettura numero 95 avremo il consolidato trio formato da Fabrizio Broggi, Sergiu Nicolae e Sabino De Castro. I tre correranno in classe GT3 PRO/AM insieme ad altri 4 team. Le auto di classe GT3 in pista saranno invece una quindicina.Stando alle ultime previsioni, il tempo che andrà a segnare la 12 ore delsarà perturbato con elevatissimo rischio di pioggia sia per la giornata di sabato che per quella di domenica, giorni in cui si disputeranno i due stint di gara. Insomma ne vedremo delle belle in pista.