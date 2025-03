Lanazione.it - Maltempo, danni contenuti per i vivaisti. “Ma senza manutenzione il disastro è solo rimandato”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 19 marzo 2025 – La grande quantità di pioggia che si è abbattuta sulla nostra provincia, a differenza di quanto accaduto il 2 novembre 2023, non sembra aver causato troppi disagi al compartoco. A dirlo all’unisono sono i rappresentanti di Confagricoltura e dell’AssociazioneItaliani anche se le criticità si sono viste in tutta la sua complessità, soprattutto in collina. E allora cosa potrebbero fare gli operatori del verde di fronte a questo quadro? Magari essere maggiormente protagonisti dellae della pulizia di boschi, campi incolti e terreni abbandonati. “Purtroppo le cattive manutenzioni dei fiumi e dei canali idraulici di varie dimensioni stanno portando sempre più spesso a dover convivere con questi scenari drammatici – afferma Luca Magazzini, presidente di Confagricoltura Pistoia – sappiamo bene che non si può avere il ’rischio zero’ però è altrettanto vero che gli scenari dell’innalzamento del letto dei torrenti montani ricoperti da vegetazione, rami secchi, alberi sradicati da terra e quant’altro è una scena sempre più frequente.