Maltempo a Vicchio. "Servono misure straordinarie. Urgente stato di emergenza nazionale"

(Firenze), 18 marzo 2025 - “E’che il Governo riconosca lodi. La situazione a, e più in generale in Mugello, è sotto gli occhi di tutti: alluvioni, frane e pezzi di territorio che non ci sono più, strade dissestate, cittadini isolati. E le previsioni per il prossimo fine settimana rischiano di peggiorarla ulteriormente”. Il sindaco diFrancesco Tagliaferri è fortemente preoccupato e a Palazzo Chigi chiede di recepire la richiesta del presidente della Regione Giani di dichiarazione di: “Siamo stati duramente colpiti: territorio, cittadini, aziende agricole, imprese e realtà produttive. Ci sono danni ingenti, incalcolabili al momento, siamo in ginocchio. Vogliamo rialzarci, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo gestendo emergenze ininterrottamente da venerdì, non ci siamo fermati un secondo, ma questa è una situazione straordinaria e richiedee risorse”.