Malta-Finlandia | le probabili formazioni

Gara valida per la prima giornata del gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2026. Entrambe cercano l’appuntamento con la prima in una fase finale di un torneo iridato, ma la strada per arrivarci sarà molto complicata.si giocherà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Ta’ Qali.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si sono affidati al quarto tecnico italiano, Emilio De Leo, che avrà il compito di trasferire alla squadra tutta la sua esperienza per fare quantomeno un buon cammino nel girone di qualificazione.Anche I finnici hanno cambiato ct affidandosi al danese Jakub Friis, il cui obiettivo è quello di fare bene nel cammino di qualificazione Mondiale.LE(3-4-2-1): Bonello, Shaw, Mentz, Borg, Mbong, Guillaumier, Teuma, Camenzuli, Buhagiar, Mbong, Degabriele.