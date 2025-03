Sbircialanotizia.it - Malattie rare, ok Aifa a rimborso prima terapia cellulare per Ebv+Ptld dopo trapianto

L’Agenzia Italiana del Farmaco () ha approvato la rimborsabilità per tabelecleucel, laallogenica specifica per il virus di Epstein-Barr (EBV), sviluppata da donatori sani. Questo trattamento è indicato per pazienti adulti e pediatrici dai 2 anni in su, affetti da malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr (), che non hanno . L'articolo, okperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.