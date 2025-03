Malattie rare, ok Aifa a rimborso prima terapia cellulare per Ebv+Ptld dopo trapianto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco () ha concesso la rimborsabilità a tabelecleucel, ad oggi laallogenica a cellule T specifica per il virus di Epstein-Barr (Ebv), ottenuta da donatori sani, per il trattamento in monodi pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni con malattia linfoproliferativa .