Mainframes Recensione | Vita da Floppy

è un platformer creativo sviluppato da Assoupi e pubblicato da The Arcade Crew, che si distingue per la sua estetica ispirata all’interfaccia dei computer anni ‘90 e per un gameplay che mescola abilità e logica. Uscito il 6 marzo 2025 su Steam, questo titolo offre un’esperienza unica, in cui il giocatore deve manipolare elementi di un sistema operativo per avanzare nei livelli.Nei panni di, un simpatico protagonista a forma didisk, i giocatori esplorano un mondo digitale in cui finestre di applicazioni, icone e strumenti di sistema diventano piattaforme e ostacoli. Ciò che rende specialeè la possibilità di ridimensionare e spostare le finestre per creare nuovi percorsi, risolvere enigmi e scoprire segreti nascosti. Questo sistema di gioco, che ricorda il concetto di desktop virtuale, aggiunge un livello di strategia che va oltre il classico platforming.